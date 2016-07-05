"В теме": Алексей Мартынов – о диалоге между Москвой и НАТО

НАТО изменит политику в отношении России. Об этом заявил польский министр обороны. Судя по всему, именно отношение к России и отношения с Россией станут ключевой темой предстоящего в Варшаве саммита НАТО. В частности, британские парламентарии подготовили к встрече доклад, в котором предупреждают, что альянсу нужно как-то реагировать на растущую военную мощь Москвы.

Почему НАТО "демонизирует" Россию, как реагируют в Москве на наращивание сил альянса у наших границ? И каковы шансы возобновить диалог России и военного блока? Об этом в очередном выпуске программы "В теме" расскажет ее ведущий, политолог Алексей Мартынов.