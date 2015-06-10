10 июня 2015, 16:00Общество
"В деталях": Какие новые технологии применяются в столичной хирургии
- Название: "В деталях"
- Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30
- Ведущая: Ольга Данка
- Гость: Алексей Шабунин
- Для кого: Для тех, кто интересуется столичной медициной
Какие срочные проблемы решают все столичные хирурги на конгрессе неотложной хирургии? Какими новыми методами в этой области может гордиться Москва? Какие операции уже делают так, что человек на следующий день может выписать из больницы? Где и на каком уровне маленьким москвичам могут помочь столичные хирурги? Об этом смотрите в программе "В деталях".