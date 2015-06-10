"В деталях": Какие новые технологии применяются в столичной хирургии

Название: "В деталях"

Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30

Ведущая: Ольга Данка

Гость: Алексей Шабунин

Для кого: Для тех, кто интересуется столичной медициной



Какие срочные проблемы решают все столичные хирурги на конгрессе неотложной хирургии? Какими новыми методами в этой области может гордиться Москва? Какие операции уже делают так, что человек на следующий день может выписать из больницы? Где и на каком уровне маленьким москвичам могут помочь столичные хирурги? Об этом смотрите в программе "В деталях".