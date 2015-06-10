Форма поиска по сайту

"В деталях": Какие новые технологии применяются в столичной хирургии

  • Название: "В деталях"
  • Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30
  • Ведущая: Ольга Данка
  • Гость: Алексей Шабунин
  • Для кого: Для тех, кто интересуется столичной медициной

Какие срочные проблемы решают все столичные хирурги на конгрессе неотложной хирургии? Какими новыми методами в этой области может гордиться Москва? Какие операции уже делают так, что человек на следующий день может выписать из больницы? Где и на каком уровне маленьким москвичам могут помочь столичные хирурги? Об этом смотрите в программе "В деталях".
Программа: Москва в деталях
программы хирургия операции медицина Алексей Шабунин Ольга Данка

