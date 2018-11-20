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20 ноября 2018, 22:00

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"Специальный репортаж": "Не мое –не жалко"

"Специальный репортаж": "Не мое –не жалко"

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На улицах столицы работают 14 тысяч машин каршеринговых сервисов. Услуга становится все популярнее, ведь брать автомобиль в такую краткосрочную аренду, как правило, значительно дешевле, чем пользоваться такси или ездить на собственной машине. Но клиенты относятся к арендованному транспорту по принципу: "не мое – не жалко". Мало того, что такие автомобили нередко попадают в аварии, порой арендаторы предпочитают ездить не в них, а на них. Корреспондент программы "Специальный репортаж" решил выяснить, кто садится за руль каршеринга и как организаторы бизнеса следят за тем, чтобы клиенты соблюдали правила игры.
Программа: Специальный репортаж
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