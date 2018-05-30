"Специальный репортаж": клиническая жестокость

Серия громких уличных преступлений потрясла общество в последние дни. Эти случаи объединяет не только отсутствие значимого мотива, но и нечеловеческая жестокость. Так в Москве на Новоандреевском мосту до полусмерти избили студента. На другом конце столицы мужчина за ночь напал сразу на трех женщин, одна из жертв скончалась в реанимации. Новости о подобных происшествиях приходят едва ли не каждый день. Что это за "весеннее обострение"? Каковы причины такой клинической жестокости, смотрите в программе "Специальный репортаж".