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Новости

Новости

30 мая 2018, 22:00

Происшествия

"Специальный репортаж": клиническая жестокость

"Специальный репортаж": клиническая жестокость

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"Интервью": Николай Гуляев – о том, чем удивит Москва гостей ЧМ-2018

Серия громких уличных преступлений потрясла общество в последние дни. Эти случаи объединяет не только отсутствие значимого мотива, но и нечеловеческая жестокость. Так в Москве на Новоандреевском мосту до полусмерти избили студента. На другом конце столицы мужчина за ночь напал сразу на трех женщин, одна из жертв скончалась в реанимации. Новости о подобных происшествиях приходят едва ли не каждый день. Что это за "весеннее обострение"? Каковы причины такой клинической жестокости, смотрите в программе "Специальный репортаж".
Программа: Специальный репортаж
видео происшествия общество
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