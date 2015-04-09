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09 апреля 2015, 23:30

"Вечер": В Москве прошел показ российского модельера Натальи Гарт

"Вечер": В Москве прошел показ российского модельера Натальи Гарт

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В Москве прошел показ известного российского модельера Натальи Гарт.

Тенденции нового сезона и основная линия коллекции - женщина с собственным пониманием красоты - индивидуальная и независимая. Наталья решила подчеркнуть образ русских красавиц - с длинной косой и томной романтикой во взгляде. В скором времени в Москве откроется первый монобрендовый бутик Natalia Gart - где москвички смогут подобрать весь гардероб - от вечернего платья и делового костюма, до одежды выходного дня. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".
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