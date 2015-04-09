"Вечер": В Москве прошел показ российского модельера Натальи Гарт

В Москве прошел показ известного российского модельера Натальи Гарт.



Тенденции нового сезона и основная линия коллекции - женщина с собственным пониманием красоты - индивидуальная и независимая. Наталья решила подчеркнуть образ русских красавиц - с длинной косой и томной романтикой во взгляде. В скором времени в Москве откроется первый монобрендовый бутик Natalia Gart - где москвички смогут подобрать весь гардероб - от вечернего платья и делового костюма, до одежды выходного дня. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".