"Вечер": У РФС не хватило денег на зарплату Фабио Капелло

Российский футбольный союз признался в отсутствии денег на зарплату главному тренеру национальной сборной Фабио Капелло. Бывший глава Счетной палаты, а теперь функционер союза Сергей Степашин объяснил ситуацию тем, что об источниках финансирования руководство не подумало, когда заключало дорогостоящий контракт с главным тренером. По неофициальным данным, Капелло полагается 10 миллионов долларов в год. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".