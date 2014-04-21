"Вечер с Ксенией Соколянской": Ведущий попал в ДТП рядом с "Останкино"

Телеведущий Сергей Медведев попал в автоаварию напротив телецентра "Останкино". Его внедорожник столкнулся с мотоциклом - от удара последний понесло и он зацепил еще пять автомобилей. Управлял мотоциклом 25-летний москвич. С травмами его доставили в институт имени Склифосовского. Остальные участники ДТП не пострадали. Авария привела к серьезным заторам на Первой Останкинской улице. Сейчас эксперты выясняют ее причину.