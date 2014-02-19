"Вечер с Алексеем Вершининым": Разработан новый стандарт КАСКО

Всероссийский союз страховщиков разработал новый стандарт КАСКО. Документ уже направили в Центробанк.

В стандарте прописали новые положения для всех сторон. Так, например, для компаний установили жесткие сроки оформления ущерба и выплат средства. А владельцев автомобилей обяжут вписывать в полис всех водителей, в противном случае выплат не будет. Ничего не удастся получить также, если автомобиль угнали с ключами или он участвовал в гонках. Останутся в прошлом и компенсации за сколы стекол.