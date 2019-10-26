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26 октября 2019, 19:00

Культура

"Правда 24": Юрий Грымов – о походе в парикмахерскую и виноделии

"Правда 24": Юрий Грымов – о походе в парикмахерскую и виноделии

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Почему Уолт Дисеней уничтожил детское кино, есть ли что-то общее между его мужскими откровениями и интимным дневником Анны Карениной, как случилось, что обычный поход в парикмахерскую полностью изменил его жизнь в подростковом возрасте и почему при наличии двух золотых наград в области виноделия он полностью оставил это свое
увлечение.

Обо всем этом художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал Лейле Ястржембской и Евгению Додолеву.
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