"Правда 24": Юрий Грымов – о походе в парикмахерскую и виноделии

Почему Уолт Дисеней уничтожил детское кино, есть ли что-то общее между его мужскими откровениями и интимным дневником Анны Карениной, как случилось, что обычный поход в парикмахерскую полностью изменил его жизнь в подростковом возрасте и почему при наличии двух золотых наград в области виноделия он полностью оставил это свое

увлечение.

Обо всем этом художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал Лейле Ястржембской и Евгению Додолеву.