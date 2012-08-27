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Новости

27 августа 2012, 14:00

Общество

"План города": Что такое летний детский сад

"План города": Что такое летний детский сад

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Не секрет, что многие родители работают и не могут проводить с детьми летние каникулы. Что же делать, если с ребенком некому посидеть? Выходом может стать так называемый летний детский сад. Такие сады делятся на две категории: в одних делается упор на физическое развитие детей, в других – на образование. Какие плюсы минусы у летних детских садов, как можно устроить туда ребенка – об этом в выпуске программы "План города".
Программа: План города
лето дети детские сады программы План города Дмитрий Цветков архив
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