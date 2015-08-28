"Утро": В последний день лета температура упадет до 17 градусов

Переменную облачность без осадков прогнозируют сегодня синоптики. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса. Однако уже завтра погодная картина изменится. Возможны кратковременные дожди и даже грозы. В последний день лета столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов, а дождей станет больше.

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