"Утро": В США и Канаде 2 февраля отметят День сурка

В США и Канаде 2 февраля отмечают День сурка. Главным сурком-предсказателем считается Фил из штата Пенсильвания. На рассвете его торжественно извлекут из норки, чтобы узнать, скоро ли придет весна.

Считается, что если сурок увидит свою тень, и, испугавшись, юркнет обратно в норку, зима продлится еще полтора месяца. А если день пасмурный, и тени не видно, то весна не за горами.

