"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Московский трафик в утренние часы составил 5 баллов. Более 20 минут потеряют водители при движении по Люблинской улице в сторону центра. От парка Шкулева до Волгоградского проспекта растянулся затор длиной в 2,5 километра. Средняя скорость потока на данном участке – 23 километра в час.

На Варшавском шоссе из-за двух ДТП подряд начались затруднения от Балаклавского проспекта. До пересечения с улицей Нагатинская водителям придется добираться более 40 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.