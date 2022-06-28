"Утро": трафик на дорогах столицы составил 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. Длина заторов уменьшилась и составила 160 километров.

На внешней стороне МКАД, на 30-м километре, произошло столкновение легкового и грузового автомобилей в среднем ряду. Затор начался рядом с Варшавским шоссе и растянулся на четыре километра.

Также возникло затруднение на дублере Ленинградского проспекта в сторону центра. Столкнулись такси и автомобиль каршеринга в левом и среднем рядах перед пересечением с улицей Александра Гомельского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.