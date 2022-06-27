"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 27 июня

В понедельник, 27 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 32 градуса тепла. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.