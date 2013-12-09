"Утро": На подарки сиротам уже удалось собрать более 30 тысяч рублей

Москвич Алексей Рябинов вторую неделю собирает деньги на подарки детям из детских домов с помощью краудфандинга. Он планирует поздравить сирот в костюме Деда Мороза, устроить для них праздник и провести конкурсы. Всех желающих он приглашает помочь - собрать деньги, чтобы можно было купить игрушки и другие полезные вещи, которых так ждут дети.

На сайте planeta.ru акция называется "Стань Дедом Морозом". Алексею с друзьями нужно 30 тысяч, и уже удалось собрать более 31 тысячи рублей.



Напомним, что в обмен на пожертвования можно получить сувениры от канала "Москва 24".