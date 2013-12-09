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Новости

09 декабря 2013, 07:00

"Утро": На подарки сиротам уже удалось собрать более 30 тысяч рублей

"Утро": На подарки сиротам уже удалось собрать более 30 тысяч рублей

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Москвич Алексей Рябинов вторую неделю собирает деньги на подарки детям из детских домов с помощью краудфандинга. Он планирует поздравить сирот в костюме Деда Мороза, устроить для них праздник и провести конкурсы. Всех желающих он приглашает помочь - собрать деньги, чтобы можно было купить игрушки и другие полезные вещи, которых так ждут дети.

На сайте planeta.ru акция называется "Стань Дедом Морозом". Алексею с друзьями нужно 30 тысяч, и уже удалось собрать более 31 тысячи рублей.


Напомним, что в обмен на пожертвования можно получить сувениры от канала "Москва 24".
Программа: Утро
благотворительность программы Ксения Чепенко Роман Карлов Дед Мороз Алексей Репинов
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