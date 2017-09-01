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Новости

01 сентября 2017, 09:30

Город

"Утро": Алтуфьевское шоссе притормаживает в сторону области

"Утро": Алтуфьевское шоссе притормаживает в сторону области

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"Утро": затруднено движение на Ленинградском шоссе

Утром в пятницу притормаживает Алтуфьевское шоссе в сторону области от улицы Костромская до Вологодского проезда. Медленно едет Волгоградский проспект в сторону центра от Есенинского бульвара до улицы Шоссейная, скорость потока на этом участке всего 10 километров в час. Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра от улицы Федоскинская до улицы Красная Сосна. Затор образовался на части проспекте Андропова в сторону центра.
Программа: Утро
дороги Евгения Мирошкина Иван Лозовой Светлана Анисимова
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