"Утро": Алтуфьевское шоссе притормаживает в сторону области

Утром в пятницу притормаживает Алтуфьевское шоссе в сторону области от улицы Костромская до Вологодского проезда. Медленно едет Волгоградский проспект в сторону центра от Есенинского бульвара до улицы Шоссейная, скорость потока на этом участке всего 10 километров в час. Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра от улицы Федоскинская до улицы Красная Сосна. Затор образовался на части проспекте Андропова в сторону центра.