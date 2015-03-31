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Новости

31 марта 2015, 12:30

Работа

"Экономика": Как кризис отразился на рынке труда Москвы

"Экономика": Как кризис отразился на рынке труда Москвы

Потерявшие работу москвичи получат от властей денежную помощь

"Начало дня на Доверии": Как борются с безработицей в Москве

"Специальный репортаж": Рабочие моменты

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Уровень безработицы в Москве снизился до 0,35%

Потерявшим работу москвичам медики предложили программу реабилитации

"Служба доверия": Как устроиться на работу в предпенсионном возрасте

"12 округов. Интервью": Зампрефекта СЗАО Андрей Ховрин

  • Название:"Экономика"
  • Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 12.15
  • Ведущий: Константин Цыганков
  • Для кого: Для тех, кто собирается менять работу


Количество официальных безработных в России достигло миллиона человек. Столичному рынку труда пока удается сопротивляться кризисным тенденциям. Более того, по итогам февраля Москва получила звание региона с самой низкой безработицей в стране.

Однако и в столице число тех, кто встал на официальный учет в службу занятости, с начала года выросло на 12 процентов. Самые большие трудности с работой испытывают маркетологи, рекламщики и пиарщики. О том, как кризис отразится на зарплатах и увольнениях в городе, расскажет программа "Экономика".
Программа: Экономика
безработица работа увольнения программы сокращения Константин Цыганков зарплаты архив
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