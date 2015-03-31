31 марта 2015, 12:30Работа
"Экономика": Как кризис отразился на рынке труда Москвы
- Название:"Экономика"
- Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 12.15
- Ведущий: Константин Цыганков
- Для кого: Для тех, кто собирается менять работу
Количество официальных безработных в России достигло миллиона человек. Столичному рынку труда пока удается сопротивляться кризисным тенденциям. Более того, по итогам февраля Москва получила звание региона с самой низкой безработицей в стране.
Однако и в столице число тех, кто встал на официальный учет в службу занятости, с начала года выросло на 12 процентов. Самые большие трудности с работой испытывают маркетологи, рекламщики и пиарщики. О том, как кризис отразится на зарплатах и увольнениях в городе, расскажет программа "Экономика".