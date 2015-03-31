"Экономика": Как кризис отразился на рынке труда Москвы

Название: "Экономика"

"Экономика" Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 12.15

По будням в 12.15 Ведущий: Константин Цыганков

Константин Цыганков Для кого: Для тех, кто собирается менять работу



Количество официальных безработных в России достигло миллиона человек. Столичному рынку труда пока удается сопротивляться кризисным тенденциям. Более того, по итогам февраля Москва получила звание региона с самой низкой безработицей в стране.

Однако и в столице число тех, кто встал на официальный учет в службу занятости, с начала года выросло на 12 процентов. Самые большие трудности с работой испытывают маркетологи, рекламщики и пиарщики. О том, как кризис отразится на зарплатах и увольнениях в городе, расскажет программа "Экономика".