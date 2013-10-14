Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2013, 13:17

Экономика

"Экономика": Выгодно ли покупать жилье в городах-спутниках Москвы

"Экономика": Выгодно ли покупать жилье в городах-спутниках Москвы

"Специальный репортаж": конфликты в сфере столичной недвижимости

В Москве прошел аукцион на право льготной аренды доходного дома

"Утро": Власти Москвы намерены расширить Тверскую для пешеходов

"Экономика": Сколько стоит жилье в столичных небоскребах

Доходные дома в Настасьинском переулке отреставрируют бизнесмены

Роман Абрамович купил в Нью-Йорке дом за 75 млн долларов

Столичные власти сдали в аренду три помещения в ЗАО

Более 10% российских домов станут доходными

"Экономика": Сколько стоит недвижимость в США

Те, кто хочет жить и работать в Москве, нередко задумываются о приобретении жилья в ближайшем Подмосковье, ведь цены там по сравнению с московскими ниже. Желающих купить себе квартиру в одном из городов-спутников недалеко от МКАД становится все больше, что сказывается на ценах.


В каких городах-спутниках Москвы наиболее дорогое жилье, а в каких наиболее дешевое, и насколько растет объем предложения жилья в таких городах, выясняет программа "Экономика".
Программа: Экономика
жилье цены программы Константин Цыганков архив недвижимость
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика