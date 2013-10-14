"Экономика": Выгодно ли покупать жилье в городах-спутниках Москвы

Те, кто хочет жить и работать в Москве, нередко задумываются о приобретении жилья в ближайшем Подмосковье, ведь цены там по сравнению с московскими ниже. Желающих купить себе квартиру в одном из городов-спутников недалеко от МКАД становится все больше, что сказывается на ценах.



В каких городах-спутниках Москвы наиболее дорогое жилье, а в каких наиболее дешевое, и насколько растет объем предложения жилья в таких городах, выясняет программа "Экономика".