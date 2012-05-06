"Москва в цифрах": Ограничение движения транспорта в День Победы

В связи с проведением парада Победы 9 мая 2012 года с 06.00 будет ограничено движение транспорта по Ходынскому полю, Проектируемому проезду 5506, Проектируемому проезду 5509, Ленинградскому проспекту, улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, по Манежной площади, улице Моховая, ул. Охотный ряд, Васильевскому спуску, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, по Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улице Ильинка, улице Варварка, Пречистенской набережной, по Большому Москворецкому мосту, Б. Устьинскому мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной, Болотной улице, Подгорская набережной, Берниковской набережной, Устьинской набережной, Устьинскому проезду, Котельнической набережной, Раушской набережной, улице Яузская.

Также с 09:00 будет полностью отменено движение общественного транспорта по Пречистенской набережной, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат и на участке Садового кольца от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная.

Таким образом, в период проведения военного парада изменятся маршруты движения общественного транспорта:

Троллейбусы: 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 31, 33, 20, 65, 70, 82, 86, 62, 10, 79, Б ч., Б кр.

Автобусы: 12, 015, 25, 84, 156, 158, К, 12ц, 207, 27, 105, 904, 6, 39, 64.