"Московский патруль": адвокат Карабанов признал вину по делу о мошенничестве

Адвокат артистов и миллиардеров Александр Карабанов признал вину в крупном мошенничестве. Об этом сообщают СМИ.

Согласно материалам уголовного дела, в 2024 году к Карабанову обратился шоумен и предприниматель Алексей Леденев, которого подозревали в закупке бракованных деталей для оборонного предприятия. Адвокат якобы пообещал "решить вопрос" с силовиками за 7 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, правозащитник не имел для этого никаких возможностей и присвоил таким образом деньги.

