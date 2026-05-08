"Московский патруль": в столице задержали мужчину, укравшего колье за 10 миллионов рублей

В Москве задержали мужчину, который украл колье стоимостью около 10 миллионов рублей. Инцидент произошел в кафе. Владелица украшения передала драгоценность подозреваемому, так как тот обещал показать колье потенциальному покупателю.

В качестве залога злоумышленник оставил пакет с купюрами, которые, как позже выяснилось, оказались фальшивыми. Ключевой уликой в деле стало видео, снятое одним из участников встречи на телефон. Подробнее – в программе "Московский патруль".

