"Московский патруль": водолазы начали подготовку столичных пляжей к купальному сезону

Водолазы Московской городской поисково‑спасательной службы на водных объектах начали ежегодную подготовку столичных пляжей к купальному сезону. В Серебряном Бору специалисты обследуют и очищают дно Москвы‑реки от мусора, накопившегося за зиму.

Работа проводится группой из трех человек. В частности, руководитель спусков координирует процесс, страхующий контролирует ситуацию, а водолаз осматривает дно и подает сигналы при обнаружении мусора. Подробнее – в программе "Московский патруль".

