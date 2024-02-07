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07 февраля, 21:35

Общество

"Безопасный город": в январе 3,5 тысячи автомобилистов припарковались на велодорожках

"Безопасный город": в январе 3,5 тысячи автомобилистов припарковались на велодорожках

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В январе 3,5 тысячи граждан пристроили свои автомобили, припарковавшись на выделенной для велосипедистов территории. По таким дорожкам автомобилистам нельзя даже ездить. Тем, кто проигнорировал дорожные знаки и разметку, пришлось заплатить штраф в 3 тысячи рублей.

300 водителей, нарушив правила парковки, были вынуждены отправиться на поиски своего авто, которое инспекторы переместили на штрафстоянку, чтобы не мешать другим участникам движения.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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