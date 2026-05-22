Сергей Собянин: Ленинградский вокзал открыт после реконструкции

Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления.

Пересадка на метро и наземный транспорт теперь занимает в 6 раз меньше времени и проходит без выхода на улицу. Площадь залов ожидания увеличили в 3 раза, число посадочных мест – в 1,5 раза. На перронах установили навесы, чтобы обеспечить комфорт пассажиров в непогоду.

