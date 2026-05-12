"Деньги 24": эксперты отметили переход покупателей от новостроек к готовому жилью

Переход покупателей от новостроек к готовому жилью зафиксировали эксперты рынка недвижимости. Это привело к тому, что цены на вторичку начали расти. Смещение спроса в сторону готового жилья происходит по трем причинам.

Во-первых, к этому приводят высокие ипотечные ставки на первичном рынке, где уже нет явного конкурентного преимущества. Во-вторых, на ситуацию влияют риски переноса сроков сдачи жилых комплексов. Сейчас средняя задержка составляет около полугода, а некоторым приходится ждать год-полтора. В-третьих, ключевая ставка снижается, и часть покупателей вынимает деньги со вкладов.

