Прогулка по спальному району может стать настоящим испытанием для двух иностранцев. Особенно, если на каждом шагу их ожидают специально подготовленные подставы.

На этот раз Энди Фрека пригласил прогуляться парня из Канады, чтобы показать ему город таким, каким он его еще не видел. Посмотрим, не сдадут ли у канадца нервы от встречи с "местными жителями" и выдержит ли он напор традиционных бабушек у подъезда. А главное – поверит он во все это или нет? Смотрите в новом выпуске "My name is Moscow".