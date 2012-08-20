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Новости

20 августа 2012, 12:44

"12 Округов": Южный административный округ

"12 Округов": Южный административный округ

"Московский патруль": На вокзалах Москвы задержаны 150 мигрантов

Реконструкцию парков в ЮАО завершат к октябрю 2012 года

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В округе проверили готовность школ к началу учебного года. Учебные заведения оснащены по последнему слову техники. В школе на улице Елецкой, дом 12, корпус 3 оборудовали новый класс информатики.
Проводится ремонт и в детском саду на улице Шепиловской. Устанавливают новую сантехнику, пластиковые окна. Главным подарком для детей станет новый бассейн.

Реконструкция Варшавского шоссе близится к завершению. На наиболее загруженных участках рабочие уже поменяли асфальт, обновили освещение, установили новые ларьки и остановочные павильоны.

В парке на Загородном шоссе разбили цветники, проложили новые пешеходные дорожки и установили освещение. Также отдыхающие смогут покататься на лодках.

А первый заместитель префекта Елена Сиэрра рассказала, что на месте закрытой промзоны, где располагался военный городок, появится новый микрорайон и парковая зона. Также планируется и строительство социальных объектов - школ, детских садов, поликлиники.
Программа: Округа
ЮАО 12 округов Елена Турубара архив
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