"12 округов": Южный административный округ

В округе проверили готовность школ к началу учебного года. Учебные заведения оснащены по последнему слову техники. В школе на улице Елецкой, дом 12, корпус 3 оборудовали новый класс информатики.

Проводится ремонт и в детском саду на улице Шепиловской. Устанавливают новую сантехнику, пластиковые окна. Главным подарком для детей станет новый бассейн.

Реконструкция Варшавского шоссе близится к завершению. На наиболее загруженных участках рабочие уже поменяли асфальт, обновили освещение, установили новые ларьки и остановочные павильоны.



В парке на Загородном шоссе разбили цветники, проложили новые пешеходные дорожки и установили освещение. Также отдыхающие смогут покататься на лодках.

А первый заместитель префекта Елена Сиэрра рассказала, что на месте закрытой промзоны, где располагался военный городок, появится новый микрорайон и парковая зона. Также планируется и строительство социальных объектов - школ, детских садов, поликлиники.