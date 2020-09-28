"Историс": в Москве состоялась премия "Luxury in Russia awards – 2020"

Сюрпризы премии "Luxury in Russia awards – 2020". Станет ли Гусейн Гасанов главным холостяком страны? Почему Натан никогда не разденется перед камерой?

И как нужно танцевать, чтобы тебя заметили в социальных сетях? Об этом – в программе "Историс".