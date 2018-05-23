"Московский патруль": в Коломне ликвидировали нарколабораторию

В Подмосковной Коломне полицейские задержали геймеров, которые организовали нарколабораторию. Ночью они химичили над запрещенными препаратами, а днем играли в компьютерные игры в прямом эфире, зарабатывая на просмотрах. Судя по тому, с каким трудом им далось общение с полицейскими, можно предположить, что молодые люди несколько месяцев не выходили на улицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.