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23 мая 2018, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Коломне ликвидировали нарколабораторию

"Московский патруль": в Коломне ликвидировали нарколабораторию

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В Подмосковной Коломне полицейские задержали геймеров, которые организовали нарколабораторию. Ночью они химичили над запрещенными препаратами, а днем играли в компьютерные игры в прямом эфире, зарабатывая на просмотрах. Судя по тому, с каким трудом им далось общение с полицейскими, можно предположить, что молодые люди несколько месяцев не выходили на улицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
видео Мария Темникова происшествия
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