"Московский патруль": посетитель магазина устроил драку из-за йогурта

Столичная полиция задержала посетителя магазина, который устроил побоище с продавцами из-за пачки йогурта и шоколадки. На выходе его остановили бдительные работники супермаркета. Молодой человек решил драться. Больше всего досталось работнице магазина. Подозреваемый несколько раз бросил ее на землю, а затем начал выбивать двери ногами. Удивительно, но окружающие мужчины в конфликт не вмешивались. В итоге в магазин приехала полиция. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".