20 сентября 2012, 10:29
"Городовой": благоустройство района Отрадное
Жительница района Отрадное обеспокоена плохим благоустройством ее района. Повсюду гаражи, мало мест для детских площадок и зон отдыха. А скверы не убираются, кругом окурки, импровизированные пикники.
Она обращалась в управу, попросила сделать копию плана двора, чтобы предложить свой интересный вариант планировки, однако ей отказали. Городовой разбирается, как жители могут участвовать в благоустройстве своего района.
Программа: Городовой