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20 сентября 2012, 10:29

"Городовой": благоустройство района Отрадное

"Городовой": благоустройство района Отрадное

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Жительница района Отрадное обеспокоена плохим благоустройством ее района. Повсюду гаражи, мало мест для детских площадок и зон отдыха. А скверы не убираются, кругом окурки, импровизированные пикники.

Она обращалась в управу, попросила сделать копию плана двора, чтобы предложить свой интересный вариант планировки, однако ей отказали. Городовой разбирается, как жители могут участвовать в благоустройстве своего района.
Программа: Городовой
гаражи Городовой детские площадки Алексей Дашенко архив
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