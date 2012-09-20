"Городовой": благоустройство района Отрадное

Жительница района Отрадное обеспокоена плохим благоустройством ее района. Повсюду гаражи, мало мест для детских площадок и зон отдыха. А скверы не убираются, кругом окурки, импровизированные пикники.

Она обращалась в управу, попросила сделать копию плана двора, чтобы предложить свой интересный вариант планировки, однако ей отказали. Городовой разбирается, как жители могут участвовать в благоустройстве своего района.