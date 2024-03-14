"Сити": кинопремьеры недели в столице

Команда "Сити" сделала подборку кинопремьер недели. На пятом месте расположился триллер "Демоны дома Гарретов" о здании, в котором происходят потусторонние вещи. На четвертом месте – кинолента "Фрау" о Ване и Кристине, которые решают съехаться через пару свиданий.

Третье место заняло американское драмеди "Герой наших снов" с Николасом Кейджем. В центре сюжета – профессор колледжа, который приходит во снах к другим людям. Серебро досталось фильму "Позывной "Пассажир". На вершине рейтинга – историческая драма Игоря Угольникова о событиях Великой Отечественной войны "По зову сердца".

Подробнее – в программе "Сити".