"Вечер": опасны ли автомобильные помощники?

Американская автомобильная ассоциация выяснила, что автомобильный помощник, который помогает избежать столкновения, практически не работает. Там протестировали машины Сhevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla 3 и Toyota Camry. Оказалось, что вспомогательная система работает только на очень низкой скорости – 30 километров в час и меньше.

Кроме того, регулярно случаются истории, когда человек, доверившись навигатору, выезжает на встречку или едет под "кирпич". На днях комичная история произошла в Великобритании. Там водитель фургона заехал в реку. Автомобилист позднее объяснил, что поехал по воде, следуя указаниям навигатора.

Нужно ли доверять автоматике? Об этом в программе "Вечер" поговорили с главным редактором "АвтоВестей", блогером Павлом Блюденовым.