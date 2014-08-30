"Познавательный фильм": Учебники и тетрадки

Кто и по какому принципу отбирает учебники для общеобразовательных школ? Кто пишет учебники и придумывает заумные задачки, над которыми ломают голову даже родители, имеющие за спиной несколько высших образований? Где печатают учебники? И что такое электронный учебник? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в "Познавательном фильме".