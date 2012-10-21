"Познавательный фильм": как работает колесо обозрения

Колесо обозрения – символ ведущих столиц мира, аттракцион, который нравится и взрослым, и детям.

В Москве сейчас работает три колеса обозрения. Некоторые из них были построены еще при Сталине и совсем недавно пережили комплексную реконструкцию.

Знаменитое колесо обозрения в парке Измайлово, созданное более полувека тому назад, называли чудом советской инженерной мысли. Немудрено. Ведь когда-то оно было самым высоким в СССР.

Инженер Георгий Хромов, который и является автором проекта, рассказал о том, как проходило строительство знаменитого сооружения. Также в нашей программе вы узнаете принцип работы колеса обозрения.