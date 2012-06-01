"Познавательный фильм":Тайны московского мультиматографа

После появления первого кукольного мультфильма в Москве прошло 100 лет. За это время технологии анимации в корне изменились. Как сегодня снимают мультфильмы в Москве? Из чего делают кукол для анимации? Где в Первопрестольной учат оживлять сказки? И почему, несмотря на глобальное развитие технологий, мультипликация до сих пор на 90% остается ручной работой?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, съемочная группа "Москвы 24" отправилась на старейшую мульти-фабрику страны.