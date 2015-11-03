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Новости

03 ноября 2015, 11:30

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"Афиша": Премия "Золотая горгулья" и новое цирковое шоу "Мистер Тигр"

"Афиша": Премия "Золотая горгулья" и новое цирковое шоу "Мистер Тигр"

"Афиша": Ледовый мюзикл "Кармен" и джазовый концерт Вадима Эйленкрига

"Интервью": Илья Авербух – о премьере ледового мюзикла "Кармен"

В театре "Россия" состоялась премьера мюзикла "Поющие под дождем"

В столице прошла открытая репетиция мюзикла "Поющие под дождем"

"Театр. Избранное": Мюзикл "Призрак оперы"

Поклонникам "Призрака оперы" раскроют все тайны мюзикла

"Афиша": Как проходит кастинг на мюзикл "Преступление и наказание"

"Правда 24": Дмитрий Богачев - о премьере мюзикла "Поющие под дождем"

В столице поставят мюзикл по легендарному фильму "Поющие под дождем"

  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Елизавета Кушак, Ксения Чепенко, Максим Иксанов
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

Братья Запашные представляют новое музыкально-цирковое шоу "Мистер Тигр". В Школе современной пьесы поставили спортивную драму "Молоток". В клубе "16 тонн" вручили премию "Золотая горгулья".
Программа: Афиша
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Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

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Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

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Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

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Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

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Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

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Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

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Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

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