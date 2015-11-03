03 ноября 2015, 11:30Быть в городе
"Афиша": Премия "Золотая горгулья" и новое цирковое шоу "Мистер Тигр"
- Название: "Афиша"
- Ведущие: Елизавета Кушак, Ксения Чепенко, Максим Иксанов
- Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
Братья Запашные представляют новое музыкально-цирковое шоу "Мистер Тигр". В Школе современной пьесы поставили спортивную драму "Молоток". В клубе "16 тонн" вручили премию "Золотая горгулья".