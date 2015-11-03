"Афиша": Премия "Золотая горгулья" и новое цирковое шоу "Мистер Тигр"

Братья Запашные представляют новое музыкально-цирковое шоу "Мистер Тигр". В Школе современной пьесы поставили спортивную драму "Молоток". В клубе "16 тонн" вручили премию "Золотая горгулья".

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