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05 августа 2015, 13:30

Культура

"Афиша": Экскурсия по зданиям Мельникова и новый фильм с Томом Крузом

"Афиша": Экскурсия по зданиям Мельникова и новый фильм с Томом Крузом

"Афиша": В прокат выходит фильм Джона Ву "Переправа"

"Утро": Обзор киноновинок московского проката от 23 июля

"Правда 24": Мария Александрова - о балете "Герой нашего времени"

"Афиша": В прокат выходит фильм "Человек-муравей"

"Правда 24": Александр Стриженов - о фильме "Дедушка моей мечты"

"Афиша": Театр Романа Виктюка представит премьеру "Федры"

"Правда 24": Андрей Житинкин - о спектакле "Роковое влечение"

"Вечер": В столице прошла премьера фильма "Правда Сноудена"

Роман Виктюк - о "Театральном марафоне" на сцене МТЮЗ

  • Название: "Афиша"
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Ведущий: Иван Распопов
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы


В российский прокат выходит фильм "Миссия невыполнима: Племя изгоев". На этот раз команде Итана Ханта (в исполнении Тома Круза) грозит не просто расформирование, а ликвидация.

В парке "Кузьминки" открылась выставка фарфоровых кукол Олины Вентцель под названием "Маскарад в Кузьминках". Ее работы осели в коллекциях таких ценителей как Пол Маккартни и Мирей Матье. Увидеть экспозицию можно до 30 сентября, цена билета - 150 рублей.

В столице запустили новый автобусный тур по московским постройкам знаменитого архитектора Константина Мельникова.
Программа: Афиша
премьеры экскурсии выставки программы куклы Голливуд Иван Распопов Константин Мельников трюки Том Круз кинопрокат парк Кузьминки
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