"Афиша": Экскурсия по зданиям Мельникова и новый фильм с Томом Крузом

Название: "Афиша"

"Афиша" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущий: Иван Распопов

Иван Распопов Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы



В российский прокат выходит фильм "Миссия невыполнима: Племя изгоев". На этот раз команде Итана Ханта (в исполнении Тома Круза) грозит не просто расформирование, а ликвидация.

В парке "Кузьминки" открылась выставка фарфоровых кукол Олины Вентцель под названием "Маскарад в Кузьминках". Ее работы осели в коллекциях таких ценителей как Пол Маккартни и Мирей Матье. Увидеть экспозицию можно до 30 сентября, цена билета - 150 рублей.

В столице запустили новый автобусный тур по московским постройкам знаменитого архитектора Константина Мельникова.