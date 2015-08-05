05 августа 2015, 13:30Культура
"Афиша": Экскурсия по зданиям Мельникова и новый фильм с Томом Крузом
- Название: "Афиша"
- Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
- Ведущий: Иван Распопов
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
В российский прокат выходит фильм "Миссия невыполнима: Племя изгоев". На этот раз команде Итана Ханта (в исполнении Тома Круза) грозит не просто расформирование, а ликвидация.
В парке "Кузьминки" открылась выставка фарфоровых кукол Олины Вентцель под названием "Маскарад в Кузьминках". Ее работы осели в коллекциях таких ценителей как Пол Маккартни и Мирей Матье. Увидеть экспозицию можно до 30 сентября, цена билета - 150 рублей.
В столице запустили новый автобусный тур по московским постройкам знаменитого архитектора Константина Мельникова.