"Афиша": В "Манеже" открылась выставка художника Эрика Булатова

В "Манеже" открылась крупная персональная выставка Эрика Булатова. Первая выставка основателя соц-арта продлилась всего 45 минут. Дело было в 1965 году, в закрытом Курчатовском институте. Потом была большая ретроспектива в Третьяковке в 2006 году. Теперь в Манеже выставили почти полторы сотни картин, часть из которых прежде никогда не показывалась в России.