"Афиша": В Москве пройдет седьмой фестиваль короткометражек

Режиссерам, работающим в коротком метре, не позавидуешь: в кино их работы почти не показывают, и на DVD издать такие фильмы сложно - никто не будет платить полную цену за 10-минутный фильм. Тем не менее специальная короткометражная программа есть практически на всех уважающих себя мировых киносмотрах. В Москве для подобного рода фильмов придумали специальный фестиваль - "Дебютное кино". Он состоится в столичных кинотеатрах уже в седьмой раз.