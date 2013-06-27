"Афиша": В Москве открылась выставка "Ландшафтная палитра"

В "Аптекарском огороде" открылась выставка "Ландшафтная палитра". В экспозиции представлено более сотни видов деревьев и кустарников, которыми можно украсить и свой сад. Растения редкие и необычные, есть даже деревья с золотистым стволом и с мягкой корой.



На выставке расскажут, как заказать и привезти деревья из европейских питомников. Цены на растения разные. В среднем, одно взрослое больше дерево стоит порядка 600-700 долларов.



Рассматривать экспонаты выставки "Ландшафтная палитра" можно до 31 октября ежедневно, без выходных, с 10:00 до 22:00. Стоимость полного билета - 100 рублей, льготного - 50 рублей, после 18:00 - 150 рублей.