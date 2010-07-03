День рождения панд в Московском зоопарке. Прямой эфир

Сегодня в Московском зоопарке отмечают день рождения двух больших панд – самца Жуи и самки Диндин. Праздничная программа начнется с шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. Оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом – символом страны. У павильона панд начнется главная часть программы. Гости хором исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. В вольере именинников ожидают подарки в красочных пакетах и коробках.