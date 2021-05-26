Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать

Фото: vk.com/rostzoo

Медвежонок Айка из ростовского зоопарка, которой исполнилось шесть месяцев, набрала вес, а также научилась плавать и нырять в бассейне. Об этом сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что она бросает игрушки в бассейн, плавает с ними и сама достает их из воды.



Также стало известно, что детеныш прибавил в весе. Она любит лакомства из овощей, фруктов и рыбы во льду.

Ранее сообщалось, что белую медведицу, найденную в Якутии в истощенном состоянии, отправили в Москву на срочную реабилитацию. Животное перевезли попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.