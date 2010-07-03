"Лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей

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Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу взрослую кошку за 15 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

Продавец утверждает, что животное обладает мистическими способностями.

"Британка, 2,5 года, дружит с домовым и оберегает дом. Защищает от сглаза и бед, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья", – говорится в описании.

Хозяин кошки также подчеркнул, что она любит сладкое и "паронормальный вискас с мистическим влажным кормом".

Ранее сообщалось, что таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шесть котят азиатского леопарда. Мужчина пытался провезти их в багаже. Он спрятал зверей в пластиковые корзины, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты. Разрешительных документов у него не было.