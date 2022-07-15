Москва онлайн покажет парад французских бульдогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

16 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад французских бульдогов, который состоится в сквере Всероссийского музея декоративного искусства.

50 собак вместе со своими хозяевами под музыку пройдут по скверу, а затем поиграют с гостями праздника.

Смотрите прямую трансляцию 16 июля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.