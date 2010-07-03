Больше 40 пород кошек привезут со всего мира на выставку Winter Cat Show

Фото: пресс-служба выставки Winter Cat Show
7–8 декабря в МВЦ "Крокус Экспо" состоится международная мультисистемная выставка кошек Winter Cat Show. Российским и зарубежным экспертам из крупных фелинологических систем – TICA, CFA, WCF, AFC, ICU – предстоит оценить более 1,5 тысячи кошек и котов из России, Испании, Италии, Израиля, Китая, Казахстана, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и других стран. Среди них будут выбраны лучшие.
Общее количество участников, заводчиков и гостей мероприятия составит более 20 тысяч человек.
На выставке представят более 40 пород кошек. Среди них как популярные породы – гиганты мейн-куны, вальяжные британские короткошерстные, пушистые сибирские, роскошные персы, голые сфинксы, так и редкие породы – манчкин, тонкинская, ликой, уральский рекс, селкирк-рекс, той-боб.
Победители и призеры национальных и международных конкурсов будут соревноваться в номинациях "Лучший котенок", "Лучшая кошка", "Лучший кот" и других.
Winter Cat Show будет интересна как профессиональным заводчикам, так и всем любителям домашних животных. В течение двух дней посетителей выставки ожидает увлекательная шоу-программа.
На главной сцене пройдут мастер-классы, конкурсы, специальный показ документального фильма о кошках и розыгрыш призов. Блогер Anny Magic проведет блогер-шоу и автограф-сессию. Для юных гостей и родителей будет работать развлекательно-образовательная площадка "Мы – твои друзья", где участники смогут узнать все об ответственном отношении к домашним животным. "Мы – твои друзья" – школьная программа, посвященная формированию ответственного отношения к домашним животным у детей, разработана в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке популярного производителя корма для животных.
Организаторы подготовили для любителей семейства кошачьих не только развлекательную, но и образовательную программу. На Winter Cat Show можно будет познакомиться с различными породами кошек, бесплатно получить консультацию профессиональных фелинологов и ветеринарных врачей об особенностях пород и содержании животного. Также возможно сразу приобрести котенка – отправиться домой с новым членом семьи.
На ярмарке товаров будут работать ведущие производители кормов, лакомств и аксессуаров для кошек.
В рамках мероприятия пройдет выставка бездомных кошек. Благотворительный фонд помощи бездомным животным с четвероногими подопечными будут рады каждому посетителю. И возможно, кому-то из кошек и котов посчастливится уехать с выставки в новую семью.
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