В США мужчина подрался с медведицей, защищая своего пса

В США мужчина подрался с медведицей, чтобы защитить от нее своего пса. Инцидент произошел 10 июня в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Сначала на задний двор американца зашел медвежонок. Его тут же заметил проживающий в доме небольшой пес. Он залаял на незваного гостя, после чего на шум прибежала мама-медведица. Разъяренная хищница набросилась на собаку.
Хозяин дома также оказался поблизости. Он вступил в неравную драку с медведицей, ударив ее, чтобы отвлечь от питомца. В результате зверь укусил мужчину за правое колено и оставил несколько царапин на икрах.
#BearAttack: A mom and her cub have been tranquilized and taken away by Fish and Wildlife. The mom attacked a a man and his dog when the dog spotted her cub. Everyone is expected to be OK. @ABC7pic.twitter.com/TFeU4b85rw
На место происшествия прибыли сотрудники калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы. Им удалось поймать медведицу и ее детеныша и дать им снотворное, чтобы затем выпустить обратно в лес. По словам медиков, травмы, полученные владельцем дома, неопасны для здоровья. Жизни его питомца также ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля. Питбультерьер по кличке Милагрос пострадала от жестокого обращения, и ее привели на заседание по делу бывшего хозяина, чтобы присутствующие могли сравнить состояние собаки после преступления и в настоящий момент.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.