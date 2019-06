В США мужчина подрался с медведицей, защищая своего пса

В США мужчина подрался с медведицей, чтобы защитить от нее своего пса. Инцидент произошел 10 июня в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сначала на задний двор американца зашел медвежонок. Его тут же заметил проживающий в доме небольшой пес. Он залаял на незваного гостя, после чего на шум прибежала мама-медведица. Разъяренная хищница набросилась на собаку.

Хозяин дома также оказался поблизости. Он вступил в неравную драку с медведицей, ударив ее, чтобы отвлечь от питомца. В результате зверь укусил мужчину за правое колено и оставил несколько царапин на икрах.

#BearAttack: A mom and her cub have been tranquilized and taken away by Fish and Wildlife. The mom attacked a a man and his dog when the dog spotted her cub. Everyone is expected to be OK. @ABC7 pic.twitter.com/TFeU4b85rw