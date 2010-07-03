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12:58

В США мужчина подрался с медведицей, защищая своего пса

животные происшествия за рубежом

12:58

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Фото: twitter.com/ABC7Veronica

В США мужчина подрался с медведицей, чтобы защитить от нее своего пса. Инцидент произошел 10 июня в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сначала на задний двор американца зашел медвежонок. Его тут же заметил проживающий в доме небольшой пес. Он залаял на незваного гостя, после чего на шум прибежала мама-медведица. Разъяренная хищница набросилась на собаку.

Хозяин дома также оказался поблизости. Он вступил в неравную драку с медведицей, ударив ее, чтобы отвлечь от питомца. В результате зверь укусил мужчину за правое колено и оставил несколько царапин на икрах.

На место происшествия прибыли сотрудники калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы. Им удалось поймать медведицу и ее детеныша и дать им снотворное, чтобы затем выпустить обратно в лес. По словам медиков, травмы, полученные владельцем дома, неопасны для здоровья. Жизни его питомца также ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля. Питбультерьер по кличке Милагрос пострадала от жестокого обращения, и ее привели на заседание по делу бывшего хозяина, чтобы присутствующие могли сравнить состояние собаки после преступления и в настоящий момент.

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