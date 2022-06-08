Москва онлайн покажет, как обитатели столичного зоосада охлаждаются в жару

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

9 июня в столицу придет настоящая летняя жара. Горожане будут скупать прохладительные напитки и прятаться в помещениях с кондиционерами. Как же от жары будут спасаться обитатели Московского зоопарка? Зрители Москвы онлайн узнают ответ на этот вопрос в прямом эфире.

Вы сможете понаблюдать за пандами, которые будут принимать освежающий душ. А наш корреспондент Анна Луговская пообщается с сотрудниками зоосада и узнает, как те помогают остальным животным.

Смотрите прямую трансляцию 9 июня в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.