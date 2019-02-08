​​Умер енот, ставший прототипом Ракеты из "Стражей Галактики"

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля. Сообщение о кончине животного появилось на странице фермы Quinta Layla в Facebook.
Зверя не стало после непродолжительной болезни. Как пишет британская газета Metro, аниматоры, работавшие над фильмом, следили за повадками и движениями Орео при создании трехмерной модели енота.
За помощь в съемках фильма режиссер Джейвс Ганн взял животное на европейскую премьеру боевика. Так Орео попал на красную ковровую дорожку.
Имя Ракета носит гуманоидный енот из комиксов Marvel. В картинах "Стражи галактики", "Стражи галактики. Часть 2" и "Мстители: Война бесконечности" персонажа озвучивал актер Брэдли Купер. Работа над подготовкой съемок третьей части киносаги должна была начаться осенью 2018 года, но ее отложили на неопределеный срок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.