​​Умер енот, ставший прототипом Ракеты из "Стражей Галактики"

Фото: facebook.com/Quinta Layla

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля. Сообщение о кончине животного появилось на странице фермы Quinta Layla в Facebook.

Зверя не стало после непродолжительной болезни. Как пишет британская газета Metro, аниматоры, работавшие над фильмом, следили за повадками и движениями Орео при создании трехмерной модели енота.

За помощь в съемках фильма режиссер Джейвс Ганн взял животное на европейскую премьеру боевика. Так Орео попал на красную ковровую дорожку.

Имя Ракета носит гуманоидный енот из комиксов Marvel. В картинах "Стражи галактики", "Стражи галактики. Часть 2" и "Мстители: Война бесконечности" персонажа озвучивал актер Брэдли Купер. Работа над подготовкой съемок третьей части киносаги должна была начаться осенью 2018 года, но ее отложили на неопределеный срок.